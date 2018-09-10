Трамп вновь назвал выдумкой и ерундой книгу Вудворда о разногласиях в американской администрации

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь раскритиковал книгу "Страх: Трамп в Белом доме" Боба Вудворда, назвав ее выдумкой и ерундой, а свою администрацию - "отлаженным механизмом".

"Книга Вудворда - ерунда. Просто очередные нападки на меня, и в этом шквале нападок используются сейчас неназванные, анонимные и непроверенные источники. Многие уже выступили и сказали, что якобы принадлежащие им цитаты, как и вся книга, являются выдумкой", - написал он в понедельник в Twitter.

В следующей записи он отметил, что Белый дом в нынешнем его состоянии - это отлаженный механизм.

"Белый дом - это отлаженный механизм. Мы совершаем крупнейшие и важнейшие сделки в истории нашей страны, и многие еще впереди! Демократы сходят с ума", - отметил Д.Трамп.

Ранее в США была опубликована книга Б.Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме", которая, по словам автора, основана на сотнях часов интервьюирования людей, имеющих непосредственное отношение к президентству Дональда Трампа.

Б.Вудворд пишет, что американский лидер полностью поглощен расследованием, посвященным выяснению того, препятствовал ли он правосудию в отношении расследования российского вмешательства в выборы, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Глава Пентагона Дж.Мэттис, по словам Б.Вудворда, якобы сказал, что интеллект президента находится на уровне "пяти- или шестиклассника". На прошлой неделе Дж.Мэттис раскритиковал книгу за недостоверность, назвав ее "продуктом богатого воображения".

В начале 1970-х Б.Вудворд писал материалы о коррупции в Белом доме, которые в итоге привели к отставке президента Ричарда Никсона.