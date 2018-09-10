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Транспорт и связь 10.09.2018 16:47

БТА до сих пор внедрило карточную систему оплаты за проезд в 500 автобусах в Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) при кабинете министров Азербайджана внедрило карточную систему оплаты за проезд в общественном транспорте столицы в 500 автобусах, сообщил посол Азербайджана в Эстонии Мурад Наджафбейли.

«В настоящее время в Баку функционируют 1094 автобуса на 65 маршрутах. В рамках усовершенствования системы оплаты и использования электронных средств в 500 автобусах, работающих на 25 маршрутах, уже применяется карточная система оплаты за проезд», - заявил дипломат в ходе встречи с председателем правления Совета таллиннского муниципального транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денисом Бородичем.

Посол также сообщил, что за последние 3 года в эксплуатацию было введено более 300 автобусов для обеспечения безопасности и качества услуг в сфере общественного транспорта Баку. Также, по его словам, дорожная инфраструктура была приведена в соответствие с современными требованиями.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между соответствующими транспортными организациями двух стран.

Д.Бродич, говоря о текущей ситуации в сфере общественного транспорта Эстонии, сообщил, что с 2013 года в Таллине, с июля 2018 года в 10 провинциях страны проезд в общественном транспорте является бесплатным. Он также отметил, что TLT в настоящее время оказывает услуги в сфере транспорта в Таллине с использованием 60 автобусов, 4 троллейбусов и 4 трамваев. Компания владеет 500 автотранспортными средствами.

Н.Аббасова

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Тэги: БТА, АВТОБУСЫ, ОПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]