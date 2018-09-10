БТА до сих пор внедрило карточную систему оплаты за проезд в 500 автобусах в Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) при кабинете министров Азербайджана внедрило карточную систему оплаты за проезд в общественном транспорте столицы в 500 автобусах, сообщил посол Азербайджана в Эстонии Мурад Наджафбейли.

«В настоящее время в Баку функционируют 1094 автобуса на 65 маршрутах. В рамках усовершенствования системы оплаты и использования электронных средств в 500 автобусах, работающих на 25 маршрутах, уже применяется карточная система оплаты за проезд», - заявил дипломат в ходе встречи с председателем правления Совета таллиннского муниципального транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денисом Бородичем.

Посол также сообщил, что за последние 3 года в эксплуатацию было введено более 300 автобусов для обеспечения безопасности и качества услуг в сфере общественного транспорта Баку. Также, по его словам, дорожная инфраструктура была приведена в соответствие с современными требованиями.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между соответствующими транспортными организациями двух стран.

Д.Бродич, говоря о текущей ситуации в сфере общественного транспорта Эстонии, сообщил, что с 2013 года в Таллине, с июля 2018 года в 10 провинциях страны проезд в общественном транспорте является бесплатным. Он также отметил, что TLT в настоящее время оказывает услуги в сфере транспорта в Таллине с использованием 60 автобусов, 4 троллейбусов и 4 трамваев. Компания владеет 500 автотранспортными средствами.

Н.Аббасова