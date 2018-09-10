Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Чехии в Баку

Новый посол Чехии в Баку Милан Экерт вручил в понедельник копии верительных грамот главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

«Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между странами, а также отметили значительный потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической сфере и туризме»,- говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

М.Экерт отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Чехии в регионе.

В свою очередь, Э.Мамедъяров пожелал чешскому послу успехов в деятельности.

Ф.Исазаде