Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Чехии в Баку

Новый посол Чехии в Баку Милан Экерт вручил в понедельник копии верительных грамот главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову.
«Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между странами, а также отметили значительный потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической сфере и туризме»,- говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
М.Экерт отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Чехии в регионе.
В свою очередь, Э.Мамедъяров пожелал чешскому послу успехов в деятельности.
Ф.Исазаде
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