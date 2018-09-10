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Внешняя политика 10.09.2018 16:58

Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Чехии в Баку

Новый посол Чехии в Баку Милан Экерт вручил в понедельник копии верительных грамот главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

«Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между странами, а также отметили значительный потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической сфере и туризме»,- говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

М.Экерт отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Чехии в регионе.

В свою очередь, Э.Мамедъяров пожелал чешскому послу успехов в деятельности.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПОСОЛ, ВЕРГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]