Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.963 RUR   0.0243 GBR   2.1951 TRY   0.2649

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.75 Brent   76.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 36° Завтра 21° 29° 12 Сен 20° 28° 13 Сен 18° 29°

СНГ 10.09.2018 18:33

Путин обсудил с Абэ наращивание экономического взаимодействия

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ уделил внимание расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Сегодняшние переговоры с премьер-министром прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Детально обсуждены основные вопросы двусторонних отношений, при этом большое внимание уделено перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - сказал В.Путин по итогам встречи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ЛИДЕРЫ, ТЕМЫ


Похожие новости


Рябков обсудит в среду с замглавы МИД Японии ситуацию в Северо-Восточной Азии, включая тему ПРО Россия и Япония будут укреплять связи в военно-морской области - Шойгу Токио и Москва будут взаимодействовать для достижения денуклеаризации КНДР - министр обороны Японии Лавров: лидеры РФ и Японии встретятся во Владивостоке в первой декаде сентября Для Москвы развитие отношений с Японией, в том числе в сфере безопасности имеет особое значение - Лавров Абэ мечтает о выходе в финал ЧМ по футболу команд России и Японии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]