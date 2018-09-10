Путин обсудил с Абэ наращивание экономического взаимодействия

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ уделил внимание расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Сегодняшние переговоры с премьер-министром прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Детально обсуждены основные вопросы двусторонних отношений, при этом большое внимание уделено перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - сказал В.Путин по итогам встречи.