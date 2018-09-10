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Бизнес и законодательство 10.09.2018 17:19

Азербайджанская Caspi Marine Technologies поставит в Казахстан краски и напольные покрытия на $300 тыс.

Азербайджанская компания «Caspi Marine Technologies» получила заказ на поставку в Казахстан корабельных красок и напольных покрытий на $300 тыс., поставки начнутся с октября, сообщает министерство экономики Азербайджана.

«Caspi Marine Technologies в рамках выставки «Kazbuild 2018» в Алматы получила заказ на поставку в Казахстан корабельных красок и напольных покрытий на $300 тыс. Экспорт продукции начнется с октября", - отмечается в сообщении ведомства.

Кроме этого, компания «Fаxrаddin-K» достигла первичной договоренности о поставках своей продукции в Казахстан, Сумгайытский технологический парк также достиг первичной договоренности о поставках своей продукции с 4 компаниями из Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Помимо этого, компания "NB Group" провела переговоры по продаже своей продукции через сеть супермаркетов "OBİ Hipermarket", компания "Semsan" – по экспорту продукции с компаниями из Казахстана, России, Польши и Узбекистана.

Как сообщалось ранее, специализированная строительная выставка «Kazbuild 2018» начала свою работу 4 сентября. Азербайджан на выставке представлен единым стендом «Made in Azerbaijan», где 14 азербайджанских компаний выставили свою продукцию.

«Kazbuild 2018» является первой международной строительной выставкой, где Азербайджан представлен единым стендом «Made in Azerbaijan».

ООО "Caspi-Marine Technologies" действует в Азербайджане с 1995 года. Компания производит краски "Penguin".

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРОДУКЦИЯ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]