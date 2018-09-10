Азербайджанские производители продуктов питания примут участие на выставке «SIAL Paris»

Более 20 азербайджанских компаний, занимающихся производством продуктов питания, представят свою продукцию на выставке «SIAL Paris», сообщает министерство экономики Азербайджана.

Выставка пройдет в столице Франции с 21 по 25 октября. Азербайджан на выставке представлен единым стендом «Made in Azerbaijan».

Б.Рустамбеков