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Бизнес и законодательство 10.09.2018 18:40

Азербайджанские производители продуктов питания примут участие на выставке «SIAL Paris»

Более 20 азербайджанских компаний, занимающихся производством продуктов питания, представят свою продукцию на выставке «SIAL Paris», сообщает министерство экономики Азербайджана.

Выставка пройдет в столице Франции с 21 по 25 октября. Азербайджан на выставке представлен единым стендом «Made in Azerbaijan».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЫСТАВКА, ПАРИЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]