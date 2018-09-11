Глава турецкого Минобороны заявил о необходимости продлить перемирие в Идлибе

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара выступает за сохранение режима прекращения огня в сирийском Идлибе.

"Наша самая значимая инициатива - незамедлительная приостановка всех воздушных и наземных атак, обеспечение в регионе перемирия и стабильности", - приводит слова министра Анатолийское агентство новостей.

По его словам, турецкая сторона "желает обязательного продолжения режима перемирия".

Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. В последние недели ситуация вокруг Идлиба обострилась: сирийские оппозиционеры и руководители ряда западных стран опасаются, что сирийские правительственные войска готовят наступление на эту провинцию.

В ООН предупреждали, что военная операция в регионе может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе XXI века.