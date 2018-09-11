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Дальнее зарубежье 11.09.2018 09:40

Глава турецкого Минобороны заявил о необходимости продлить перемирие в Идлибе

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара выступает за сохранение режима прекращения огня в сирийском Идлибе.

"Наша самая значимая инициатива - незамедлительная приостановка всех воздушных и наземных атак, обеспечение в регионе перемирия и стабильности", - приводит слова министра Анатолийское агентство новостей.

По его словам, турецкая сторона "желает обязательного продолжения режима перемирия".

Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. В последние недели ситуация вокруг Идлиба обострилась: сирийские оппозиционеры и руководители ряда западных стран опасаются, что сирийские правительственные войска готовят наступление на эту провинцию.

В ООН предупреждали, что военная операция в регионе может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе XXI века.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ИДЛИБ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]