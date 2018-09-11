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Дальнее зарубежье 11.09.2018 09:22

Трамп получил письмо от Ким Чен Ына с предложением новой встречи между лидерами - Белый дом

Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу между лидерами двух стран, заявила в понедельник представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Очень теплое, очень позитивное письмо ", - сказала она на брифинге.

"Главная цель письма - запросить изучение (вопроса - ИФ) о сроках новой встречи с президентом; и мы открыты (к диалогу - ИФ) на эту тему, и уже находимся в процессе координации по этому вопросу", - пояснила она.

По ее словам, это письмо стало свидетельством успехов в налаживании отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

Ранее Д.Трамп уже получал письма от северокорейского лидера.

После визита южнокорейской делегации в КНДР западные СМИ со ссылкой на южнокорейских чиновников писали, что Ким Чен Ын надеется на улучшение отношений с США и планирует провести денуклеаризацию к концу первого срока Д.Трампа на посту президента.

В воскресенье Д.Трамп дал высокую оценку решению властей КНДР не демонстрировать на военном параде ракеты, способные нести ядерное оружие.

По мнению президента США, "это очень сильный и позитивный сигнал из КНДР. Благодарю председателя Кима (лидера КНДР Ким Чен Ына - ИФ). Мы всем докажем, что они ошибались на наш счет! Нет ничего лучше диалога между двумя людьми, которые хорошо относятся друг к другу".

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Тэги: США, КНДР, ПИСЬМО, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]