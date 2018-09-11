Трамп получил письмо от Ким Чен Ына с предложением новой встречи между лидерами - Белый дом

Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу между лидерами двух стран, заявила в понедельник представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Очень теплое, очень позитивное письмо ", - сказала она на брифинге.
"Главная цель письма - запросить изучение (вопроса - ИФ) о сроках новой встречи с президентом; и мы открыты (к диалогу - ИФ) на эту тему, и уже находимся в процессе координации по этому вопросу", - пояснила она.
По ее словам, это письмо стало свидетельством успехов в налаживании отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.
Ранее Д.Трамп уже получал письма от северокорейского лидера.
После визита южнокорейской делегации в КНДР западные СМИ со ссылкой на южнокорейских чиновников писали, что Ким Чен Ын надеется на улучшение отношений с США и планирует провести денуклеаризацию к концу первого срока Д.Трампа на посту президента.
В воскресенье Д.Трамп дал высокую оценку решению властей КНДР не демонстрировать на военном параде ракеты, способные нести ядерное оружие.
По мнению президента США, "это очень сильный и позитивный сигнал из КНДР. Благодарю председателя Кима (лидера КНДР Ким Чен Ына - ИФ). Мы всем докажем, что они ошибались на наш счет! Нет ничего лучше диалога между двумя людьми, которые хорошо относятся друг к другу".
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