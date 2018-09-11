Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9722 RUR   0.0241 GBR   2.2163 TRY   0.2623

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.75 Brent   76.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 20° 28° 13 Сен 18° 30° 14 Сен 21° 29°

ТЭК 11.09.2018 09:29

Нефть дорожает в ожидании урагана "Флоренс", Brent торгуется у $77,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром во вторник на новости об усилении урагана "Флоренс", который приближается к побережью США.

Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 увеличилась на $0,15 (0,19%) - до $77,52 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $0,54 (0,7%) - до $77,37 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,02 (0,03%) - до $67,56 за баррель. Накануне контракты снизились в цене на $0,21 (0,31%) - до $67,54 за баррель.

Ураган "Флоренс", приближающийся к восточному побережью США, может стать самым сильным ураганом за последние 30 лет для штатов Южная и Северная Каролина. В понедельник он усилился из 2-й категории из 5 по шкале Саффира-Симпсона сразу до 4-й, максимальная скорость ветра уже превышает 140 миль в час (почти 63 м/с).

В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Северной Каролине, с побережья эвакуируются более 1 млн человек. По оценкам страховщиков, ущерб от урагана составит минимум $27 млрд. Теоретически непогода может затронуть порядка 750 тыс. домов в Северной и Южной Каролине, а также в штате Вирджиния, общей стоимостью свыше $170 млрд.

Ожидается, что "Флоренс" достигнет берега ночью в четверг или утром в пятницу. И хотя он, скорее всего, не затронет нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе и нефтеперерабатывающие заводы в Луизиане, ураган может повредить трубопровод Colonial, по которому бензин и дизельное топливо поставляется из Хьюстона в Нью-Йорк, что вызовет перебои поставок топлива и приведет к подъему цен на него.

"Все внимание сейчас направлено на ураган "Флоренс". Несмотря на то, что на его пути не стоят крупные НПЗ, трубопровод Colonial готовится к возможным проблемам, - говорит глава трейдингового отдела в Oanda Corp. Стивен Иннес. - Это может привести к нехватке топлива на северо-востоке".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе, Brent у $76,2 за баррель Цены на нефть стабильны после резкого снижения накануне, Brent на уровне $76,44 за баррель Нефть слабо дешевеет после падения накануне, Brent у $77,2 за баррель Нефть дешевеет на ослаблении угрозы урагана, Brent на уровне $77,81 за баррель Цены замедлила подъем к вечеру, Brent - у $78,3 за баррель Цены на нефть повышаются, Brent у $77,3 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]