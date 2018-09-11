Кабул подвергся ракетному обстрелу - СМИ

Во вторник утром афганская столица подверглась ракетному обстрелу, сообщили местные СМИ.

Отмечается, что, по крайней мере, две ракеты разорвались в зоне ответственности седьмого полицейского участка Кабула.

Информации о возможных жертвах инцидента пока нет.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла ответственность за нападение. Власти страны также не комментировали произошедшее.