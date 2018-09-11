Ущерб подвижному составу железных дорог Сирии от действий террористов превысил $1,2 млрд

За время войны ущерб подвижному составу железных дорог Сирии от террористов составил более $1,2 млрд, сообщил генеральный директор железнодорожной компании страны Наджиб аль-Фарез.

"Ущерб, нанесенный подвижному составу, оценивается в 642 млрд сирийских фунтов (более $1,2 млрд)", - сказал он.

По его словам, основная задача для железнодорожной компании страны в настоящее время - это восстановить сообщение Дамаска с Хомсом, Хамой, Латакией и Алеппо.