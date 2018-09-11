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Регион 11.09.2018 10:05

Эрдоган предупредил о тяжелых гуманитарных последствиях наступления на Идлиб

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что наступление сирийских правительственных войск на северную провинцию Идлиб может привести к тяжелым гуманитарным последствиям как для Турции, так и для всей Европы.

"Наступление режима... выльется в серьезные риски для Турции, всей остальной Европы и за ее пределами", - говорится в статье Р.Т.Эрдогана, опубликованной в газете Wall Street Journal. Он добавил, что "всему миру придется заплатить высокую цену".

Президент отметил: "Все члены мирового сообщества должны понимать свою меру ответственности в случае наступления на Идлиб. Последствия бездействия огромны".

По словам Р.Т.Эрдогана, Россия и Иран должны внести вклад в предотвращение гуманитарной катастрофы в Идлибе, а международное сообщество должно "использовать свой вес, чтобы добиться политического урегулирования".

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар призвал к незамедлительному прекращению воздушных и наземных операций против Идлиба и восстановлению режима прекращения огня.

Р.Т.Эрдоган также отметил, что США не следует концентрировать внимание только на вопросах потенциального применения химического оружия в Сирии. О якобы ведущейся подготовке сирийского режима к использованию отравляющих веществ Вашингтон заявляет в последние дни.

"Для США, которые фокусируют внимание на химических атаках, крайне важно отказаться от своей произвольно выбранной иерархии смертельной опасности. Применение обычных вооружений ведет к гораздо большему количеству смертей", - говорится в статье турецкого президента.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИДЛИБ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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