Правительство и Нацбанк Казахстана изучают влияние антироссийских санкций на экономику страны - министр

Министерства национальной экономики и финансов совместно с Национальным банком Казахстана анализируют влияние антироссийских санкций на экономику страны, сообщил министр нацэкономики Тимур Сулейменов.

"Финансово-экономический блок правительства совместно с Национальным банком продолжит работу по анализу влияния ослабления курса тенге и антироссийских санкций на экономику Казахстана", - сказал Т.Сулейменов на заседании правительства в Астане во вторник.

Тенге в минувший понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) продолжил стремительно снижаться к доллару США, на изменение курса в основном влияли спекулятивные действия локальных игроков.

Согласно данным KASE, средневзвешенный курс тенге к доллару по итогам торгов в понедельник по сравнению с показателем пятницы понизился на 0,7% - до 378,11 тенге/$1. В последний раз курс опускался ниже отметки 378 тенге/$1 26 января 2016 года.

Казахстанская валюта слабеет к доллару девятый торговый день подряд. В целом за 9 дней снижения средневзвешенный курс упал на 4,9%, с начала сентября - на 3,4%, с начала года - на 12,1%.

По данным KASE, объем торгов долларом в понедельник снизился в 2,6 раза - до $192,4 млн с $499,2 млн в пятницу.

По мнению управляющего директора АО "Казкоммерц Секьюритиз" Айвара Байкенова, нынешний курс тенге не соответствует макроэкономической ситуации в Казахстане.

"Наблюдаемая привязка к российскому рублю выглядит нелогичной, особенно в свете высоких цен на нефть, которые к тому же сохраняют перспективы дальнейшего увеличения. Более того, антироссийский санкционный риск, связанный с госдолгом и банками, не реализован - может и вовсе оказаться лишь в форме обсуждения - поэтому говорить об этом эффекте на тенге неуместно", - сказал А.Байкенов агентству "Интерфакс-Казахстан".

Аналитик напомнил, что в последнее время наблюдается отток капитала с развивающихся рынков, "но речь идет об экономиках в разы крупнее казахстанской и со значительным присутствием иностранного капитала в инвестиционных инструментах".

"В итоге мы видим банальное спекулятивное движение, причем формируемое местными игроками и без контроля со стороны монетарных властей. Если посмотреть, к примеру, на ставки на рынках репо, свопов или доходности государственных ценных бумаг, то никто и вовсе не скажет, что идет какая-то паника. Наш рынок лишь только начинает привыкать к свободному курсообразованию, и ожидаемо, что на первом этапе рынок будет неэффективным. Национальный банк Казахстана в данном случае должен направлять игроков в правильное русло и не допускать такие дисбалансы", - считает А.Байкенов.

Официальный курс на 10 сентября - 375,62 тенге/$1. Во вторник, 11 сентября, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 378,11 тенге/$1.