Военные Казахстана и Китая обсудили вопросы проведения совместного учения

Первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба ВС Казахстана Мурат Майкеев в Астане провел переговоры с главнокомандующим западным военным округом народной освободительной армии Китая Чжао Цзунци, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Казахстана.

Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, в частности, подготовки казахстанских военнослужащих в военных вузах Китая, проведения совместного учения, а также обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности в регионе, говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в столице Казахстана для зарубежных гостей была организована экскурсия в Военно-исторический музей Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил. Также военная делегация Китая посетит воинские части Алматинского гарнизона.