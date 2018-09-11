Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.963 RUR   0.0243 GBR   2.1951 TRY   0.2649

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.75 Brent   76.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 20° 28° 13 Сен 19° 30° 14 Сен 20° 29°

СНГ 11.09.2018 10:13

Военные Казахстана и Китая обсудили вопросы проведения совместного учения

Первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба ВС Казахстана Мурат Майкеев в Астане провел переговоры с главнокомандующим западным военным округом народной освободительной армии Китая Чжао Цзунци, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Казахстана.

Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, в частности, подготовки казахстанских военнослужащих в военных вузах Китая, проведения совместного учения, а также обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности в регионе, говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в столице Казахстана для зарубежных гостей была организована экскурсия в Военно-исторический музей Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил. Также военная делегация Китая посетит воинские части Алматинского гарнизона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КНР, АРМИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Си Цзиньпин планирует приехать в Астану на открытие ЭКСПО Китайские танкисты прибыли в Казахстан для подготовки к соревнованиям в подмосковном Алабино Казахстанский премьер обсудил с министром общественной безопасности КНР вопросы противодействия терроризму Накануне раунда переговоров "шестерки" в Алматы делегации Ирана и КНР провели двусторонние переговоры - представитель ЕС Теракты в Казахстане могут быть попыткой салафитов испортить казахстанско-китайские отношения - эксперт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]