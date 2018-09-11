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Дальнее зарубежье 11.09.2018 10:43

"Боинг" планирует продать Китаю почти 7,7 тыс. самолетов за 20 лет - расчеты

Американская авиастроительная корпорация "Боинг" сообщила, что, по ее оценкам, Китай в ближайшие 20 лет может закупить у нее 7 тыс. 690 самолетов.

Сумма контрактов должна в этом случае составить $1,2 трлн.

Оценки корпорации по продажам самолетов китайским авиакомпаниям на период до 2037 года на 6,2% выше, чем предыдущие, когда она рассчитывала поставить в Китай 7 тыс. 240 авиалайнеров.

Кроме того, по расчетам "Боинга", за указанный период Китай должен будет заплатить за коммерческое обслуживание авиатехники $1,5 трлн.

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Тэги: США-, ОРПОРАЦИЯ, КИТАЙ, САМОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]