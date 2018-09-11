Американская авиастроительная корпорация "Боинг" сообщила, что, по ее оценкам, Китай в ближайшие 20 лет может закупить у нее 7 тыс. 690 самолетов.

Сумма контрактов должна в этом случае составить $1,2 трлн.

Оценки корпорации по продажам самолетов китайским авиакомпаниям на период до 2037 года на 6,2% выше, чем предыдущие, когда она рассчитывала поставить в Китай 7 тыс. 240 авиалайнеров.

Кроме того, по расчетам "Боинга", за указанный период Китай должен будет заплатить за коммерческое обслуживание авиатехники $1,5 трлн.