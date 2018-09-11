Граждане Украины преобладают среди прибывающих в Россию иностранцев - МВД

Большинство прибывающих в РФ иностранцев - граждане Украины, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова.

"Количество иностранных граждан ежегодно прибывающих в нашу страну остается относительно стабильным, при этом наибольшая доля из числа прибывающих принадлежит гражданам Украины", - сказала О.Кириллова во вторник в интервью "Интерфаксу".

По ее словам, сегодня на территории РФ находится порядка 2 млн граждан Украины.

"Кроме того, за 2014-2017 гг. и первое полугодие 2018 г. гражданство РФ приобрели более 312 тыс. граждан Украины", - сказала О.Кириллова, отметив, что в этом году миграционный поток из соседней страны остался на прежнем уровне.

Полностью интервью с начальником Главного управления по вопросам миграции МВД О.Кирилловой публикуется на сайте www.interfax.ru