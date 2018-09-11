Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9722 RUR   0.0241 GBR   2.2163 TRY   0.2623

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.75 Brent   76.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 20° 28° 13 Сен 18° 30° 14 Сен 21° 29°

СНГ 11.09.2018 10:31

Граждане Украины преобладают среди прибывающих в Россию иностранцев - МВД

Большинство прибывающих в РФ иностранцев - граждане Украины, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова.

"Количество иностранных граждан ежегодно прибывающих в нашу страну остается относительно стабильным, при этом наибольшая доля из числа прибывающих принадлежит гражданам Украины", - сказала О.Кириллова во вторник в интервью "Интерфаксу".

По ее словам, сегодня на территории РФ находится порядка 2 млн граждан Украины.

"Кроме того, за 2014-2017 гг. и первое полугодие 2018 г. гражданство РФ приобрели более 312 тыс. граждан Украины", - сказала О.Кириллова, отметив, что в этом году миграционный поток из соседней страны остался на прежнем уровне.

Полностью интервью с начальником Главного управления по вопросам миграции МВД О.Кирилловой публикуется на сайте www.interfax.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ГРАЖДАНЕ, МВД


Похожие новости


Глава МИД Украины Климкин анонсировал в ближайшее время "дальнейшие шаги" по прекращению действия договоров с Россией Лавров заявляет о безальтернативности минских договоренностей Москва готова продолжать сотрудничество с Киевом в рамках СНГ - Лавров Суд в Амстердаме арестовал долю Газпрома в "Голубом потоке" Украина уже свыше 1 тыс. суток обходится без российского газа, утверждает Порошенко ЕС требует от Москвы немедленно освободить Сенцова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]