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Дальнее зарубежье 11.09.2018 11:04

Президент Южной Кореи подчеркнул важность проведения второго саммита КНДР-США

Проведение второго северокорейско-американского саммита для решения задачи денуклеаризации Корейского полуострова является необходимостью, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Полная денуклеаризация Корейского полуострова является вопросом, который должен быть решен путем переговоров между Севером и США", - сказал он на заседании кабинета министров в президентской резиденции.

При этом глава государства отметил, что Южная Корея "не может оставаться в стороне, не выступать посредником и не способствовать процессу до тех пор, пока связи между Севером и Соединенными Штатами не станут более активными".

По словам Мун Чжэ Ина, "президент Трамп, а также председатель Ким Чен Ын (лидер КНДР - ИФ) просят меня играть такую роль".

В то же время, южнокорейский президент призывал КНДР и США прилагать для достижения денуклеаризации более активные усилия.

"Северная Корея должна осуществить ядерный демонтаж, а США должны создать благоприятные условия для этого посредством принятия соответствующих мер", - сказал Мун Чжэ Ин.

Он также отметил, что, по его мнению, новая встреча лидеров КНДР и США необходима для принятия новых "смелых решений".

"Сейчас, если мы хотим подняться на более высокий уровень, на котором мы демонтируем атом, которым обладает Серная Корея сегодня, нам снова будут нужны смелые идеи и решения лидеров Севера и США, - заявил Мун Чжэ Ин.

Как сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Д. Трамп получил новое письмо Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу между лидерами двух стран.

Их первая встреча состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, США


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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