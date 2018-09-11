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Внешняя политика 11.09.2018 09:49

Эрдоган примет участие в торжествах по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков – дипломат

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган примет участие в торжествах по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку от дашнакских формирований, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" турецкий посол в Баку Эркан Озорал.

Как сообщалось ранее, президент Турции 15 сентября совершит визит в Азербайджан.

"Президент Эрдоган прибудет в Баку в конце недели и примет участие в торжествах по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнакских вооруженных формирований", - сказал Э.Озарал.

15 сентября – день освобождения Баку Кавказской исламской армией, возглавляемой турецким генералом Нури пашой. Эта дата является ярким символом братства турецкого и азербайджанского народов.

По данным азербайджанских СМИ, в Баку 15 сентября пройдет парад. Строем пройдут солдаты, одетые в форму османских и азербайджанских воинских частей образца 1918 года. Также военнослужащие пройдут перед трибунами конным строем.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]