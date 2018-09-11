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Дальнее зарубежье 11.09.2018 11:14

Пхеньян выступает за объединение железных дорог КНДР и Южной Кореи при взаимодействии с РФ

В КНДР заявляют о необходимости реализации проекта по объединению железных дорог двух Корей.

"Для соответствия требованиям времени, для изменения политико-экономической ситуации необходимо реализовать проект по объединению железных дорог", - заявил заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек на Восточном экономичном форуме во Владивостоке во вторник.

Он отметил, что резолюция об этом была принята 25 июня текущего года.

"Этот проект, безусловно, предусматривает взаимодействие с Москвой. Этот проект оценивается нами очень высоко с точки зрения экономической выгоды, которой мы можем в итоге получить", - добавил замминистра.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, ЖЕЛДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]