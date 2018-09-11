Пхеньян выступает за объединение железных дорог КНДР и Южной Кореи при взаимодействии с РФ

В КНДР заявляют о необходимости реализации проекта по объединению железных дорог двух Корей.

"Для соответствия требованиям времени, для изменения политико-экономической ситуации необходимо реализовать проект по объединению железных дорог", - заявил заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек на Восточном экономичном форуме во Владивостоке во вторник.

Он отметил, что резолюция об этом была принята 25 июня текущего года.

"Этот проект, безусловно, предусматривает взаимодействие с Москвой. Этот проект оценивается нами очень высоко с точки зрения экономической выгоды, которой мы можем в итоге получить", - добавил замминистра.