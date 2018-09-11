Дети погибли при взрыве возле школы для девочек на востоке Афганистана

Два взрыва прогремели во вторник утром возле школы для девочек в уезде Бехсуд в восточной афганской провинции Нангархар, есть жертвы, в том числе дети, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные властей провинции.

Теракт произошел около 8:00 по местному времени (7:30). Целью первого взрыва были школьницы, которые направлялись на учебу. Полсе этого прогремел второй взрыв, когда учителя и родители бросились на помощь пострадавшим детям.

В результате взрывов есть жертвы, их число пока не сообщается.

Вместе с тем на юге страны в городе Кандагар четыре сотрудника полиции получили ранения при взрыве, прогремевшем у местной больницы.