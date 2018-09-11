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Дальнее зарубежье 11.09.2018 09:58

Дети погибли при взрыве возле школы для девочек на востоке Афганистана

Два взрыва прогремели во вторник утром возле школы для девочек в уезде Бехсуд в восточной афганской провинции Нангархар, есть жертвы, в том числе дети, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные властей провинции.

Теракт произошел около 8:00 по местному времени (7:30). Целью первого взрыва были школьницы, которые направлялись на учебу. Полсе этого прогремел второй взрыв, когда учителя и родители бросились на помощь пострадавшим детям.

В результате взрывов есть жертвы, их число пока не сообщается.

Вместе с тем на юге страны в городе Кандагар четыре сотрудника полиции получили ранения при взрыве, прогремевшем у местной больницы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ШКОЛА, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]