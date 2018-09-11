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ТЭК 11.09.2018 10:03

Новак надеется, что на ноябрьской встрече ОПЕК+ будет подписано соглашение о сотрудничестве вне рамок ОПЕК

Соглашение о постоянном сотрудничестве стран ОПЕК+ вне рамок ОПЕК было бы целесообразно заключить на ноябрьской встрече или в начале декабря, чтобы с 1 января оно вступило в действие, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Продолжение сотрудничества вытекает из существующего соглашения, просто возможно с небольшими корректировками формата", - пояснил он.

"Мы ранее обсуждали в целом. Все страны высказывали заинтересованность в продолжении сотрудничества. Просто мы должны будем обсуждать ближе к концу этого года конкретные документы, которые могут лечь в основу продолжения сотрудничества", - продолжил министр.

"Может, изменится в целом формат взаимодействия. При нормальной работе рынка, если не будет необходимости координировать свои действия, то это будет обмен информацией, консультации, изучение рынка", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СОТРУДНИЧЕСТВО, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]