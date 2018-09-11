Новак надеется, что на ноябрьской встрече ОПЕК+ будет подписано соглашение о сотрудничестве вне рамок ОПЕК

Соглашение о постоянном сотрудничестве стран ОПЕК+ вне рамок ОПЕК было бы целесообразно заключить на ноябрьской встрече или в начале декабря, чтобы с 1 января оно вступило в действие, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
"Продолжение сотрудничества вытекает из существующего соглашения, просто возможно с небольшими корректировками формата", - пояснил он.
"Мы ранее обсуждали в целом. Все страны высказывали заинтересованность в продолжении сотрудничества. Просто мы должны будем обсуждать ближе к концу этого года конкретные документы, которые могут лечь в основу продолжения сотрудничества", - продолжил министр.
"Может, изменится в целом формат взаимодействия. При нормальной работе рынка, если не будет необходимости координировать свои действия, то это будет обмен информацией, консультации, изучение рынка", - добавил он.
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