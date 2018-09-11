Азербайджано-чешский бизнес-форум пройдет в Баку

Азербайджано-чешский бизнес-форум пройдет 12 сентября в Баку, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«В бизнес-форуме примут участие чешские компании, представляющие различные сферы экономики», - отмечается в сообщении.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

Н.Аббасова