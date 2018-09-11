ОБСЕ проведет 12 сентября мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 12 сентября проведет очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Мониторинг пройдет в направлении Агдамского района Азербайджана", - подчеркивает оборонное ведомство.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огнен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель действующего председателя ОБСН посол Анджей Каспшик, его полевой помощник Михаил Олару.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде