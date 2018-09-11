Премьер Казахстана требует от правительства усилить работу для достижения годового роста ВВП на уровне 4%

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев призвал чиновников активизироваться для достижения по итогам года роста ВВП на уровне 4%.

"Как в известной басне: "Стрекоза лето красное пропела", - сказал Б.Сагинтаев на заседании правительства, заслушав доклады министров и акимов о социально-экономическом развитии Казахстана по итогам восьми месяцев.

"Итоги 8 месяцев показывают данные 3,8% (по росту экономики - ИФ-К).(...) Нужно активизировать работу. Работа у нас замедлилась в августе. Чтобы достичь показателей в 4%, у нас есть все условия для выполнения поручений главы государства об этом", - сказал премьер.

"Прошу вас выяснить все обстоятельства (по сдерживанию роста экономики - ИФ-К) и прошу рассмотреть ответственность тех лиц, кто ненадлежащим образом выполняет свою работу", - добавил он.

Премьер также поручил подготовить к концу сентября селекторное совещание об исполнении поручений главы государства.