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СНГ 11.09.2018 10:09

Премьер Казахстана требует от правительства усилить работу для достижения годового роста ВВП на уровне 4%

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев призвал чиновников активизироваться для достижения по итогам года роста ВВП на уровне 4%.

"Как в известной басне: "Стрекоза лето красное пропела", - сказал Б.Сагинтаев на заседании правительства, заслушав доклады министров и акимов о социально-экономическом развитии Казахстана по итогам восьми месяцев.

"Итоги 8 месяцев показывают данные 3,8% (по росту экономики - ИФ-К).(...) Нужно активизировать работу. Работа у нас замедлилась в августе. Чтобы достичь показателей в 4%, у нас есть все условия для выполнения поручений главы государства об этом", - сказал премьер.

"Прошу вас выяснить все обстоятельства (по сдерживанию роста экономики - ИФ-К) и прошу рассмотреть ответственность тех лиц, кто ненадлежащим образом выполняет свою работу", - добавил он.

Премьер также поручил подготовить к концу сентября селекторное совещание об исполнении поручений главы государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕМЬЕР, ЭКОНОМИКА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]