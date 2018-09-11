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ТЭК 11.09.2018 10:17

Индия не согласна на сделку с США по тарифам на сталь и алюминий - СМИ

Индия заявила США, что не примет предложение Вашингтона об отмене пошлин на поставляемые ею сталь и алюминий, если индийский экспорт этих товаров в Соединенные Штаты не будет превышать 70% уровня прошлого года, сообщают местные СМИ со ссылками на высокопоставленных официальных представителей.

"Мы дали ясно понять, что не согласимся с какими-либо ограничениями на наш экспорт в США стали и алюминия", - цитируют СМИ заявление одного из чиновников.

На прошедших трех раундах "напряженных переговоров" с США Индия настаивала на отмене безо всяких ограничений тарифов на ее стальной и алюминиевый экспорт, как Вашингтон сделал это для Аргентины, Бразилии и Южной Кореи, отмечается в сообщениях.

Обсуждение проблемы будет продолжено в ходе ожидаемого визита в Индию в сентябре помощника торгового представителя США Марка Линскотта, пишут СМИ.

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Тэги: ИНДИЯ, США, ТАРФЫ, НЕСОГЛАСИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]