Индия не согласна на сделку с США по тарифам на сталь и алюминий - СМИ

Индия заявила США, что не примет предложение Вашингтона об отмене пошлин на поставляемые ею сталь и алюминий, если индийский экспорт этих товаров в Соединенные Штаты не будет превышать 70% уровня прошлого года, сообщают местные СМИ со ссылками на высокопоставленных официальных представителей.

"Мы дали ясно понять, что не согласимся с какими-либо ограничениями на наш экспорт в США стали и алюминия", - цитируют СМИ заявление одного из чиновников.

На прошедших трех раундах "напряженных переговоров" с США Индия настаивала на отмене безо всяких ограничений тарифов на ее стальной и алюминиевый экспорт, как Вашингтон сделал это для Аргентины, Бразилии и Южной Кореи, отмечается в сообщениях.

Обсуждение проблемы будет продолжено в ходе ожидаемого визита в Индию в сентябре помощника торгового представителя США Марка Линскотта, пишут СМИ.