БММТП отбирает транспортную компанию для перевозки пассажиров в Алят

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП) отбирает транспортную компанию для перевозки работников порта и пассажиров из Баку в поселок Алят (70 км от центра столицы) и в обратном направлении, отмечается в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 500 манатов.
Компании, желающие принять участие в отборе, должны до 17:00 18 октября представить свои предложения. Тендерная процедура состоится 19 октября.
Телефон для справок: 599-00-03 (внут. 1401). Контактное лицо: Айтекин Гаджиева.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 мая 2018 года принял участие в церемонии открытия Бакинского международного морского торгового портового комплекса.
Строительство БММТП велось в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ.
По завершению первого этапа строительных работ его мощность составит до 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров. После завершения второго этапа мощность порта увеличится до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.
Н.Аббасова
ОБСЕ проведет 12 сентября мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Эрдоган примет участие в торжествах по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков – дипломат
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 8,6 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ИВ Исмаиллинского района получит 2,5 млн манатов на капитальный ремонт Дворца культуры в селе Ивановка
В Одессе разработали новый план парка «Азербайджан», который построит SOCAR
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
Решение о роспуске парламента Армении без отставки Пашиняна потребует политического консенсуса - спикер парламента
Премьер Японии нацелен на улучшение отношений с Северной Кореей
Президент Туркменистана совершил квалификационный заезд на открытии ралли "Амуль-Хазар 2018" в Каракумах
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Качественное обслуживание клиентов от Nar в социальных сетях
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»