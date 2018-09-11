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Транспорт и связь 11.09.2018 10:26

БММТП отбирает транспортную компанию для перевозки пассажиров в Алят

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП) отбирает транспортную компанию для перевозки работников порта и пассажиров из Баку в поселок Алят (70 км от центра столицы) и в обратном направлении, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 500 манатов.

Компании, желающие принять участие в отборе, должны до 17:00 18 октября представить свои предложения. Тендерная процедура состоится 19 октября.

Телефон для справок: 599-00-03 (внут. 1401). Контактное лицо: Айтекин Гаджиева.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 мая 2018 года принял участие в церемонии открытия Бакинского международного морского торгового портового комплекса.

Строительство БММТП велось в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ.

По завершению первого этапа строительных работ его мощность составит до 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров. После завершения второго этапа мощность порта увеличится до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.

Н.Аббасова

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Тэги: БАКПОРТ, ПЕРЕВОЗЧИК, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]