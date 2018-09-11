Никто не пострадал при ракетном обстреле Кабула - полиция

В результате ракетного обстрела Кабула никто не пострадал, сообщает во вторник издание Khabarnama со ссылкой на начальника пресс-центра полиции афганской столицы Хашмата Станекзая.
По его словам, по Кабулу было выпущено три ракеты, две из них разорвались в зоне ответственности 16-го полицейского участка, еще одна в районе 12-го полицейского участка.
Ракеты разорвались в нежилой местности, поэтому обошлось без жертв, отметил Х.Станекзай.
Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла ответственность за нападение.
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