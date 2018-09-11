Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9722 RUR   0.0241 GBR   2.2163 TRY   0.2623

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.75 Brent   76.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 20° 28° 13 Сен 18° 30° 14 Сен 21° 29°

Дальнее зарубежье 11.09.2018 10:37

Никто не пострадал при ракетном обстреле Кабула - полиция

В результате ракетного обстрела Кабула никто не пострадал, сообщает во вторник издание Khabarnama со ссылкой на начальника пресс-центра полиции афганской столицы Хашмата Станекзая.

По его словам, по Кабулу было выпущено три ракеты, две из них разорвались в зоне ответственности 16-го полицейского участка, еще одна в районе 12-го полицейского участка.

Ракеты разорвались в нежилой местности, поэтому обошлось без жертв, отметил Х.Станекзай.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла ответственность за нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ОБСТРЕЛ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Число жертв теракта в Кабуле достигло семи человек - СМИ Минздрав Афганистана сообщил о 26 погибших в теракте на западе Кабула США осудили теракт в Кабуле и заявили о поддержке правительства Афганистана Минздрав Афганистана сообщает о 25 убитых, 35 раненых в теракте в Кабуле 10 человек погибли, более 20 ранены в теракте в Кабуле Мощный взрыв на западе Кабула привел к многочисленным жертвам - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]