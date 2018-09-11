Добыча нефти в Казахстане в январе-августе выросла на 5,3%, до 60 млн т - Минэнерго

Добыча нефти и конденсата в Казахстане в январе-августе 2018 года достигла 60 млн тонн, сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.
"Объем добычи нефти и конденсата составил порядка 60 млн тонн, показав рост к аналогичному периоду 2017 года на 5,3%", - сказал он на заседании правительства во вторник в Астане.
По словам министра, добыча нефти и конденсата на месторождении Карачаганак за 8 месяцев составила 8,4 млн тонн, на месторождении Тенгиз - 19 млн тонн.
Прогноз добычи нефти (с учетом конденсата) в Казахстане на 2018 год составляет 87 млн тонн. В 2017 году в стране было добыто 86,2 млн тонн нефти и конденсата.
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