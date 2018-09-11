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ТЭК 11.09.2018 10:48

Добыча нефти в Казахстане в январе-августе выросла на 5,3%, до 60 млн т - Минэнерго

Добыча нефти и конденсата в Казахстане в январе-августе 2018 года достигла 60 млн тонн, сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

"Объем добычи нефти и конденсата составил порядка 60 млн тонн, показав рост к аналогичному периоду 2017 года на 5,3%", - сказал он на заседании правительства во вторник в Астане.

По словам министра, добыча нефти и конденсата на месторождении Карачаганак за 8 месяцев составила 8,4 млн тонн, на месторождении Тенгиз - 19 млн тонн.

Прогноз добычи нефти (с учетом конденсата) в Казахстане на 2018 год составляет 87 млн тонн. В 2017 году в стране было добыто 86,2 млн тонн нефти и конденсата.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]