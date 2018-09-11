Лидер КНДР Ким Чен Ын не планирует посещать учения "Восток-2018", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет, не слышал об этом", - сказал Ю.Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник в России начались масштабные маневры "Восток-2018" с участием около 300 тыс. военнослужащих. К учению привлекаются органы военного управления, войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.