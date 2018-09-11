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Бизнес и законодательство 11.09.2018 10:58

Заседание азербайджано-литовской МПК состоится до конца текущего года в Баку – источник

Баку и Вильнюс до конца 2018 года проведут 6-е заседание азербайджано-литовской межправительственной комиссии (МПК) по двустороннему сотрудничеству, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Очередное МПК заседание планируется провести до конца текущего года в Баку», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на данном этапе стороны работают над согласованием даты и повестки заседания.

Предыдущее 5-ое заседание комиссии состоялось 27 октября 2017 года в Вильнюсе.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЛИТВА, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]