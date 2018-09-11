Заседание азербайджано-литовской МПК состоится до конца текущего года в Баку – источник

Баку и Вильнюс до конца 2018 года проведут 6-е заседание азербайджано-литовской межправительственной комиссии (МПК) по двустороннему сотрудничеству, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«Очередное МПК заседание планируется провести до конца текущего года в Баку», - сказал собеседник агентства.
По его словам, на данном этапе стороны работают над согласованием даты и повестки заседания.
Предыдущее 5-ое заседание комиссии состоялось 27 октября 2017 года в Вильнюсе.
Ф.Исазаде
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