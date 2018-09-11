Лавров в Берлине, скорее всего, будет обсуждать Сирию, считает немецкий эксперт

Одной из главных тем для обсуждения с представителями властей ФРГ в ходе визита в Берлин главы МИД России Сергея Лаврова будет, вероятнее всего, Сирия, считает специалист экспертного Германского Совета по Внешней политике (DGAP) Штефан Майстер.

"В настоящее время существует большая потребность в диалоге. Речь идет о конкретных темах, по которым необходим прямой диалог. Я думаю, что в действительности во многом речь пойдет о Сирии, об Идлибе, я бы исходил этого", - сказал Ш.Майстер "Интерфаксу".

Эксперт руководит в DGAP Центром имени Роберта Боша по Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Азии.

По его мнению, на втором по важности месте будет тема новых санкций США. "Но не думаю, что этот разговор такой уж срочный", - указал Ш.Майстер.

В любом случае, считает он, у России и Германии, несмотря на ситуацию вокруг Украины, в настоящее время появилась возможность для некоторого сближения.

"В этом контексте я бы смотрел и на новый визит Лаврова... Я думаю, что параллельно к переговорному каналу по Украине в настоящее время развивается еще один переговорный канал, в рамках которого надо говорить друг с другом и прорабатывать темы", - считает эксперт.

Что касается украинской проблематики, то эти вопросы, полагает он, не будут стоять на первых пунктах повестки дня.

"Я не вижу, что по вопросам Украины есть какое-то движение... Сирия - это более срочная тема. Вторая срочная тема - это Nord Stream 2, а также санкции США", - заявил Ш.Майстер.

С.Лавров, как ожидается, 14 сентября вместе с главой МИД Германии Хайко Маасом выступит в Берлине на церемонии закрытия Российско-германского года регионально-муниципальных партнерств 2017/2018.

Мероприятие пройдет в здании МИД ФРГ под эгидой Германо-российского форума (общественная инициатива, призванная способствовать развитию германо-российских отношений - ИФ).

В этом году Германо-российский форум празднует 25-летие.

Кроме того, в тот же день, 14 сентября, С.Лавров примет участие еще в одном мероприятии организации, которое пройдет в отеле "Адлон" в центре Берлина. Планируется, что российский министр выступит там с докладом об интеграции на евразийском пространстве.