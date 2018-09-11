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Дальнее зарубежье 11.09.2018 16:46

Оборот платформы Amazon для B2B достиг $10 млрд в пересчете на годовые темпы

Оборот на платформе Amazon для B2B достиг $10 млрд в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении в официальном блоге компании.

Amazon Business появилась в США в 2015 году и уже годом позднее вышла на уровень $1 млрд в год.

Сейчас платформа работает в восьми странах мира, включая Германию, Японию и Индию. В США в число ее клиентов входят школы, университеты, больницы, свыше половины компаний из списка Fortune 100, а также местные органы власти.

Amazon Business позволяет компаниям закупать миллионы видов товаров у тысяч поставщиков, при этом Amazon получает комиссию с каждой сделки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, AMAZON, B2B, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]