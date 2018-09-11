Оборот платформы Amazon для B2B достиг $10 млрд в пересчете на годовые темпы

Оборот на платформе Amazon для B2B достиг $10 млрд в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении в официальном блоге компании.

Amazon Business появилась в США в 2015 году и уже годом позднее вышла на уровень $1 млрд в год.

Сейчас платформа работает в восьми странах мира, включая Германию, Японию и Индию. В США в число ее клиентов входят школы, университеты, больницы, свыше половины компаний из списка Fortune 100, а также местные органы власти.

Amazon Business позволяет компаниям закупать миллионы видов товаров у тысяч поставщиков, при этом Amazon получает комиссию с каждой сделки.