Американские разведслужбы заподозрили Россию в причастности к инцидентам с американскими дипломатами на Кубе - СМИ

Американские разведслужбы, расследующие инциденты, спровоцировавшие ухудшение здоровья американскими госслужащими на Кубе и в Китае, подозревают Россию в причастности к этому делу, сообщает во вторник телеканал "Эн-би-си ньюс" со ссылкой на источники среди американских должностных лиц.
По данным телеканала, подозрения основываются на свидетельствах из перехваченных сообщений, собранных в ходе продолжительного расследования, проводимого с участием ЦРУ, ФБР и других американских спецслужб.
"Доказательства все еще недостаточно убедительны для того, чтобы США официально возложили вину на Москву за инциденты, которые начались в конце 2016 года и продолжились в 2018 году, вызвав серьезный разлад в отношениях США и Кубы", - отмечает телеканал.
В американских спецслужбах, в то же время, считают, что спецслужбы Кубы могли содействовать России в проведении атак, сообщает телеканал.
"Сильные подозрения США о том, что за инцидентами стоит Россия означает, что власти Кубы больше не рассматриваются в качестве вероятного виновника. Тем не менее, официальные лица в США не исключают возможности того, что спецслужбы Кубы могли предложить России некоторый уровень содействия или молчаливое согласие", - отмечает телеканал.
Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что расследование по инцидентам в Кубе и Китае продолжается.
"Мы не установили, кто или что ответственно за атаки на здоровье (американских граждан - ИФ)", - сказала она.
Комментарий у представителей российских властей телеканалу получить не удалось.
Ранее США сообщали, что с конца 2016 года 26 американских дипломатов пострадали в Гаване в результате атак неясного характера. У пострадавших были выявлены проблемы со зрением, слухом, а также повреждения головного мозга, пострадавшие жаловались на то, что до ухудшения состояния они слышали странные звуки. Изначально предполагалось, что американские граждане стали жертвами акустических атак, однако позднее американские СМИ сообщили, что речь может идти о микроволновом оружии. Аналогичные симптомы были выявлены у американского дипломата в Китае в 2018 году, он также жаловался на странные звуки.
По данным телеканала, в результате атаки пострадали не только дипломаты госдепа США, но и сотрудники ЦРУ, а также как минимум один представитель армии США и представители других американских ведомств.
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