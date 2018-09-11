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Дальнее зарубежье 11.09.2018 17:46

Приближающийся к США ураган "Флоренция" внес коррективы в церемонию смены командующих НАТО

Церемония передачи полномочий верховных главнокомандующих командованием НАТО по трансформации состоится 12 сентября на главной военно-морской базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке, сообщила во вторник пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

В пресс-службе отметили, что первоначально церемония должна была пройти на борту авианосца George H.W. Bush 13 сентября в присутствии генерального секретаря НАТО и председателя Военного комитета альянса, но была назначена раньше из-за подхода урагана "Флоренция".

Во время церемонии верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Дени Мерсье передаст командование генералу Андре Ланата.

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Тэги: США, НАТО, ЦЕРЕМОНИЯ, УРАГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]