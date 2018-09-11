Церемония передачи полномочий верховных главнокомандующих командованием НАТО по трансформации состоится 12 сентября на главной военно-морской базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке, сообщила во вторник пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

В пресс-службе отметили, что первоначально церемония должна была пройти на борту авианосца George H.W. Bush 13 сентября в присутствии генерального секретаря НАТО и председателя Военного комитета альянса, но была назначена раньше из-за подхода урагана "Флоренция".

Во время церемонии верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Дени Мерсье передаст командование генералу Андре Ланата.