Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за 7 месяцев вырос на 129% - посол в Баку

Объем взаимной торговли между Азербайджаном и Узбекистаном в январе-июле 2018 года вырос на 129%, заявил узбекский посол в Баку Шерзод Файзиев.
«По итогам семи месяцев 2018 года объем взаимной торговли вырос на 129%», - сказал Ш.Файзиев в Баку на официальном приеме, посвященном 27-годовщине Дня независимости.
По его словам, важную роль в росте торгово-экономических отношений сыграли большое количество взаимных визитов представителей деловых кругов Узбекистана и Азербайджана.
Ш.Файзиев отметил, что благодаря заложенному в прежние годы экономическому фундаменту и осуществлению Госпрограммы по реализации Стратегии, в первом полугодии 2018 года ВВП Узбекистана вырос на 4,9%.
«Предпринимаемые правительством меры по обеспечению защиты инвестора позитивно сказываются на инвестиционном климате Узбекистана и росте интереса к стране со стороны зарубежных деловых кругов. В целом, в текущем году в рамках инвестиционных и инфраструктурных программ предусмотрена реализация за счет всех источников финансирования 2,6 тыс. проектов и освоить более $6,85 млрд, из них, $4,9 млрд являются иностранными инвестициями»,- сказал он.
Ф.Исазаде
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