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Бизнес и законодательство 11.09.2018 16:29

Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за 7 месяцев вырос на 129% - посол в Баку

Объем взаимной торговли между Азербайджаном и Узбекистаном в январе-июле 2018 года вырос на 129%, заявил узбекский посол в Баку Шерзод Файзиев.

«По итогам семи месяцев 2018 года объем взаимной торговли вырос на 129%», - сказал Ш.Файзиев в Баку на официальном приеме, посвященном 27-годовщине Дня независимости.

По его словам, важную роль в росте торгово-экономических отношений сыграли большое количество взаимных визитов представителей деловых кругов Узбекистана и Азербайджана.

Ш.Файзиев отметил, что благодаря заложенному в прежние годы экономическому фундаменту и осуществлению Госпрограммы по реализации Стратегии, в первом полугодии 2018 года ВВП Узбекистана вырос на 4,9%.

«Предпринимаемые правительством меры по обеспечению защиты инвестора позитивно сказываются на инвестиционном климате Узбекистана и росте интереса к стране со стороны зарубежных деловых кругов. В целом, в текущем году в рамках инвестиционных и инфраструктурных программ предусмотрена реализация за счет всех источников финансирования 2,6 тыс. проектов и освоить более $6,85 млрд, из них, $4,9 млрд являются иностранными инвестициями»,- сказал он.

Ф.Исазаде

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]