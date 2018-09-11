Грузия - важный стратегический партнер США - замгоссекретаря США

Заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон считает, что Грузия является важным стратегическим партнером США.
"Сотрудничество в дипломатической, военной, экономической и других сферах свидетельствует, каким важным стратегическим партнером является Грузия для Соединенных Штатов", - заявила во вторник, выступая на международной конференции в Тбилиси, организованной институтом сенатора Джона Маккейна, А.Томпсон.
Она отметила, что Грузия многое сделала на пути вступления в НАТО, однако ей необходимо продолжать процесс реформирования.
"Следует отметить, что Грузия в направлении к НАТО сделала многое, провела очень большую работу, однако и в будущем должны быть предприняты шаги по продолжению процесса реформирования, в том числе и сферах экономики, правосудия, без которых невозможно демократическое устройство", - сказала А.Томпсон.
Между тем в рамках проходящей конференции в Тбилиси бывший командующий подразделениями войск США в Европе генерал Бен Ходжес выразил надежду, что Грузия станет членом НАТО.
"Следующий саммит альянса, наверное, состоится в Вашингтоне, и было бы хорошо, если на нем Грузии получила бы приглашение по вступлению. Россия не может диктовать НАТО, кто станет членом альянса", - сказал Б.Ходжес.
Иран вряд ли пойдет на слом СВПД - Рябков
ОБСЕ проведет 12 сентября мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Эрдоган примет участие в торжествах по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков – дипломат
Jaguar Land Rover может сократить десятки тысяч сотрудников в случае неудачных условий Brexit
Exxon Mobil намерена вложить 500 млн фунтов в модернизацию крупнейшего британского НПЗ
В Баку в детсаде произошел пожар, дети не пострадали – МЧС Азербайджана
Фонд пропаганды духовных ценностей получит 400 тыс. манатов на улучшение материально-технической религиозных общин в Азербайджане
Доклад Госдепа США по религиозной ситуации в Азербайджане предвзятый и необъективный – Администрация президента
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Премьера рубрики «ПОМОЛЧИМ» в рамках TellMann SHOW
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»