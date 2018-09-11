Грузия - важный стратегический партнер США - замгоссекретаря США

Заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон считает, что Грузия является важным стратегическим партнером США.

"Сотрудничество в дипломатической, военной, экономической и других сферах свидетельствует, каким важным стратегическим партнером является Грузия для Соединенных Штатов", - заявила во вторник, выступая на международной конференции в Тбилиси, организованной институтом сенатора Джона Маккейна, А.Томпсон.

Она отметила, что Грузия многое сделала на пути вступления в НАТО, однако ей необходимо продолжать процесс реформирования.

"Следует отметить, что Грузия в направлении к НАТО сделала многое, провела очень большую работу, однако и в будущем должны быть предприняты шаги по продолжению процесса реформирования, в том числе и сферах экономики, правосудия, без которых невозможно демократическое устройство", - сказала А.Томпсон.

Между тем в рамках проходящей конференции в Тбилиси бывший командующий подразделениями войск США в Европе генерал Бен Ходжес выразил надежду, что Грузия станет членом НАТО.

"Следующий саммит альянса, наверное, состоится в Вашингтоне, и было бы хорошо, если на нем Грузии получила бы приглашение по вступлению. Россия не может диктовать НАТО, кто станет членом альянса", - сказал Б.Ходжес.