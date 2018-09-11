Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9722 RUR   0.0241 GBR   2.2163 TRY   0.2623

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.75 Brent   76.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 18° 29° 14 Сен 21° 29° 15 Сен 20° 29°

Регион 11.09.2018 19:00

Грузия - важный стратегический партнер США - замгоссекретаря США

Заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон считает, что Грузия является важным стратегическим партнером США.

"Сотрудничество в дипломатической, военной, экономической и других сферах свидетельствует, каким важным стратегическим партнером является Грузия для Соединенных Штатов", - заявила во вторник, выступая на международной конференции в Тбилиси, организованной институтом сенатора Джона Маккейна, А.Томпсон.

Она отметила, что Грузия многое сделала на пути вступления в НАТО, однако ей необходимо продолжать процесс реформирования.

"Следует отметить, что Грузия в направлении к НАТО сделала многое, провела очень большую работу, однако и в будущем должны быть предприняты шаги по продолжению процесса реформирования, в том числе и сферах экономики, правосудия, без которых невозможно демократическое устройство", - сказала А.Томпсон.

Между тем в рамках проходящей конференции в Тбилиси бывший командующий подразделениями войск США в Европе генерал Бен Ходжес выразил надежду, что Грузия станет членом НАТО.

"Следующий саммит альянса, наверное, состоится в Вашингтоне, и было бы хорошо, если на нем Грузии получила бы приглашение по вступлению. Россия не может диктовать НАТО, кто станет членом альянса", - сказал Б.Ходжес.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


США перебросят в Грузию танки "Абрамс" и вертолеты "Апач" для участия в учениях У Грузии в будущем будет шанс войти в НАТО, пока такой возможности нет - Трамп Грузия с оптимизмом ждет саммит НАТО - спикер парламента Трамп поздравил Грузию с Днем независимости, заявив о поддержке ее территориальной целостности и евроатлантического будущего США твердо поддерживают вступление Грузии в НАТО, утверждает Квирикашвили Госсекретарь США в комитете по международным делам Палаты представителей заявил о поддержке вступления Грузии в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]