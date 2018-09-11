Путин и Си Цзиньпин на выставке купили сбитень и приготовили себе блинов с икрой

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в конце дня после переговоров посетили выставку "Улицы Дальнего Востока".
Выставка, организованная "на полях" ДЭФ, призвана продемонстрировать участникам и гостям форума современный экономический потенциал, культурные и национальные особенности регионов Дальнего Востока.
В частности, лидерам презентовали экономические возможности Амурской области, рассказав о проектах в космической сфере, в сельском хозяйстве, химии, инфраструктуры.
Например, один из таких проектов - проект пограничного моста через Амур. Проект рассчитан на 4 млн тонн грузооборота и в перспективе позволит расширить номенклатуру сельскохозяйственной продукции, поставляемой в Китай.
В павильоне "Мед" В.Путин попробовал крем-мед, изготовленный из дальневосточного сырья. Президента России заинтересовал приготовленный на основе меда сбитень. Каждая баночка продукта продавалась по 200 рублей, президент отобрал две, цена за товар была уплачена, а сам сбитень он передал Си Цзиньпину.
"Я думаю, что рублей у меня нет", - сказал председатель КНР.
"Юанями потом отдашь", - пошутил в ответ В.Путин, передавая гостю подарок.
Во время посещения выставки лидерам рассказали о товарищеских российско-китайских детских матчах по хоккею, которые проводятся прямо на госгранице между РФ и КНР: за время игры маленьким хоккеистам приходится не одну сотню раз "нарушать" визовый режим, катаясь по полю.
Рядом с хоккейной коробкой президент РФ и председатель КНР сделали фото на память: В.Путин на фоне плюшевого медведя, а Си Цзиньпин - панды.
В павильоне "Русские морепродукты и русский рынок" повара предложили В.Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона. Запекая блин, российский президент отметил мастерство высокого китайского гостя в этом деле.
"Да, у меня кругленько", - согласился Си Цзиньпин через переводчика.
Завернув в приготовленные блины черную и красную икру, лидеры двух стран попробовали приготовленное ими блюдо: ели они руками и по русской традиции по предложению В.Путина выпили немного водки.
На выставке лидерам рассказали о перспективах экономических проектов региона, например, о планах по строительству завода безотходного производства по переработке рыбы, инновационного краболовного судна и других.
В павильоне стартапов молодые ученые продемонстрировали главам двух государств результаты своей работы в области робототехники, компьютерных систем и других.
Кроме дальневосточных регионов и экспозиции Росрыболовства, на выставке представлены павильоны Минприроды, Минспорта. Впервые в рамках выставки планируется проведение международного турнира по игре "го" - главной интеллектуальной игры Азии, которая способствует развитию культурных и деловых связей между Россией и странами АТР.
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