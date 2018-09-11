Директор Службы нацбезопасности Армении готов уйти в отставку после скандала с аудиозаписью разговора о деле Кочаряна и Хачатурова

Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян готов уйти с поста после появления в сети скандальной аудиозаписи его телефонного разговора с председателем Специальной следственной службы (ССС) Сасуном Хачатряном о деле против экс-президента страны Роберта Кочаряна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

"Я не держусь за эту должность. Я занял эту должность с большой ответственностью, и еще предстоит большая работа. Но если общественность или политическое руководство предъявит такое требование, я буду готов уйти", - сказал А.Ванецян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, основная цель "прослушки" разговора - ослабить СНБ и ССС, чтобы "наша работа по раскрытию дела 1 марта 2008 года осталась невыполненной".

"У нас есть воля и решительность, чтобы довести это дело до конца", - отметил А.Ванецян.

Ранее во вторник в армянских СМИ появились сообщения о публикации в сервисе YouTube записи разговора, в котором директор А.Ванценян и С.Хачатрян обсуждают уголовные дела против Р.Кочаряна, бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Ю.Хачатурова.

В аудиозаписи С.Хачатрян рассказывает, что в скором времени Р.Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Ю.Хачатурова.

В ответ директор СНБ предупреждает, что "не надо трогать Хачатурова".

Во время другого телефонного разговора А.Ванецян вновь призвал С.Хачатряна быть осторожным с делом Ю.Хачатурова. "Будь очень внимателен с Хачатуровым, несмотря на то, что он (премьер Армении Н.Пашинян - ИФ) сказал закрыть (арестовать Хачатурова - ИФ). Русские в бешенстве", - сказал А.Ванецян.

Экс-президенту Армении Р.Кочаряну, генсеку ОДКБ Ю.Хачатурову и экс-министру обороны М.Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".