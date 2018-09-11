В Триполи возлагают на ИГ ответственность за нападение на штаб-квартиру ливийской нефтяной компании

Министр внутренних дел правительства национального единства Ливии Абдулсалам Ашур заявил, что боевики "Исламского государства" несут ответственность за произошедшее днем ранее нападение на штаб-квартиру ливийской национальной нефтяной корпорации, сообщает агентство ЭФЭ.

"Первоначальные данные указывают на то, что террористы ИГ совершили эту атаку", - приводит агентство слова министра.

А.Ашур отметил, что подвергшаяся атаке штаб-квартира сейчас полностью контролируется ливийскими силами безопасности.

Кроме того, он сообщил, что в связи с повышенным риском терактов приняты максимальные меры безопасности на всех ключевых объектах Триполи, а также во всех расположенных на территории ливийской столицы посольствах.

Накануне шесть вооруженных человек ворвались в здание штаб-квартиры ливийской национальной нефтяной корпорации в Триполи. Сначала они открыли огонь, затем взяли несколько человек в заложники и привели в действие взрывные устройства, в результате чего начался пожар. В результате нападения погибли два человека, около десятка пострадали.