Спецслужбы Таджикистана на юге страны арестовали мужчину по подозрению в подготовке теракта - СМИ

Сотрудники спецслужб Таджикистана арестовали 38-летнего мужчину в Фарохском районе на юге страны, который подозревается в подготовке взрыва в местном отделении МВД, сообщает во вторник таджикская служба "Радио Свобода".

"Житель села Гульшан Бахриддин Шарофиддинов был задержан по подозрению в подготовке взрыва в здании ОМВД по Фархорскому району вечером 9 сентября, во время торжеств по случаю годовщины независимости Таджикистана", - сообщило радио со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Б.Шарофиддинов вернулся из России в Таджикистан после окончания 14 летнего срока заключения за убийство, после освобождения примкнул к террористам.

"Бахриддин Шарофиддинов вернулся на родину, получив задание совершить теракт. Он изготовил самодельное взрывное устройство, которое было конфисковано", - отметил источник.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 401 УК РТ - "наемничество". Следователям предстоит выяснить, от какой группировки подозреваемый получил задание взорвать здание ОМВД.