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СНГ 11.09.2018 19:31

Спецслужбы Таджикистана на юге страны арестовали мужчину по подозрению в подготовке теракта - СМИ

Сотрудники спецслужб Таджикистана арестовали 38-летнего мужчину в Фарохском районе на юге страны, который подозревается в подготовке взрыва в местном отделении МВД, сообщает во вторник таджикская служба "Радио Свобода".

"Житель села Гульшан Бахриддин Шарофиддинов был задержан по подозрению в подготовке взрыва в здании ОМВД по Фархорскому району вечером 9 сентября, во время торжеств по случаю годовщины независимости Таджикистана", - сообщило радио со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Б.Шарофиддинов вернулся из России в Таджикистан после окончания 14 летнего срока заключения за убийство, после освобождения примкнул к террористам.

"Бахриддин Шарофиддинов вернулся на родину, получив задание совершить теракт. Он изготовил самодельное взрывное устройство, которое было конфисковано", - отметил источник.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 401 УК РТ - "наемничество". Следователям предстоит выяснить, от какой группировки подозреваемый получил задание взорвать здание ОМВД.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ТЕРАКТ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]