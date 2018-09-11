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Регион 11.09.2018 16:45

Экс-глава Минобороны Армении Оганян проходит свидетелем по делу о разгоне демонстрации в Ереване в 2008 году - глава следственной службы

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян является свидетелем по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, в рамках которого обвинение в свержении конституционного строя в стране предъявлены экс-президенту Роберту Кочаряну и ряду бывших руководителей.

"С.Оганян проходит по делу как свидетель", - сказал председатель Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян на пресс-конференции во вторник.

В марте 2008 года С.Оганян был начальником главного штаба ВС Армении. В апреле указом президента Армении Сержа Саргсяна был назначен министром обороны.

С.Хачатрян также отметил, что экс-президент республики С.Саргсян не вызван на допрос.

"Этот вопрос решает следователь. На данный момент такой целесообразности нет", - отметил он.

Вместе с тем, С.Хачатрян заявил, что считает С.Саргсяна "очень важным свидетелем".

"Очень важный свидетель. Может, и не свидетель. Не заставляйте меня раскрывать тайны следствия", - отметил глава ведомства.

Экс-президенту Армении Р.Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну летом были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/МИНИСТР, КОЧАРЯН, ДЕЛО


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