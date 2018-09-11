Таможня Финляндии просит российских коллег восстановить нормальное пересечение границы

Таможенный департамент Финляндии направил главе Федеральной таможенной службы России письмо с просьбой принять меры по восстановлению нормального уровня движения через финляндско-российскую границу.
Введение в России новых таможенных правил привело к резкому снижению трафика в сторону российской границы, сообщил во вторник портал телерадиовещания Yle.
Согласно вступившим в России на минувшей неделе правилам, на российской территории без уплаты сборов и пошлин может находиться не более одного иностранного транспортного средства одного собственника. В результате с конца прошлой недели в Россию не пускают автомобили, если в техпаспорте владельцем указан банк или финансовая корпорация.
Новый закон касается всех границ России, не только границы с Финляндией. Закон не касается коммерческого транспорта. По информации финской таможни, ни одному водителю на границе Финляндии с Россией пока не приходилось оставлять залог.
Как сообщил ранее Yle начальник пресс-службы таможенного департамента Мико Паркконен (Miko Parkkonen), на пограничном переходе Ваалимаа (Vaalimaa) в субботу днем образовалась километровая очередь из машин, желающих попасть в Россию. По его словам, ситуация стала для финской таможни полной неожиданностью.
Таможня рекомендовала гражданам подумать, стоит ли вообще ехать в Россию, пока ситуация не урегулирована.
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