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Дальнее зарубежье 11.09.2018 19:47

Таможня Финляндии просит российских коллег восстановить нормальное пересечение границы

Таможенный департамент Финляндии направил главе Федеральной таможенной службы России письмо с просьбой принять меры по восстановлению нормального уровня движения через финляндско-российскую границу.

Введение в России новых таможенных правил привело к резкому снижению трафика в сторону российской границы, сообщил во вторник портал телерадиовещания Yle.

Согласно вступившим в России на минувшей неделе правилам, на российской территории без уплаты сборов и пошлин может находиться не более одного иностранного транспортного средства одного собственника. В результате с конца прошлой недели в Россию не пускают автомобили, если в техпаспорте владельцем указан банк или финансовая корпорация.

Новый закон касается всех границ России, не только границы с Финляндией. Закон не касается коммерческого транспорта. По информации финской таможни, ни одному водителю на границе Финляндии с Россией пока не приходилось оставлять залог.

Как сообщил ранее Yle начальник пресс-службы таможенного департамента Мико Паркконен (Miko Parkkonen), на пограничном переходе Ваалимаа (Vaalimaa) в субботу днем образовалась километровая очередь из машин, желающих попасть в Россию. По его словам, ситуация стала для финской таможни полной неожиданностью.

Таможня рекомендовала гражданам подумать, стоит ли вообще ехать в Россию, пока ситуация не урегулирована.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ТАМОЖНЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]