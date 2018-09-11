Первый президент Армении будет допрошен по делу Кочаряна

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян будет допрошен по "делу 1 марта", главным фигурантом которого является обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент страны Роберт Кочарян, заявил председатель Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.
"Л.Тер-Петросян будет приглашен в следственный орган и допрошен. Его статус определит следственный орган", - сказал С.Хачатрян на пресс-конференции во вторник.
Экс-президенту Армении Р.Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну летом были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.
Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.
Премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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