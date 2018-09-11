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Дальнее зарубежье 11.09.2018 16:54

Обстоятельства судебного процесса в Египте, вынесшего 75 смертных приговоров, вызывают сомнения - ЕВС

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) отреагировала на подтверждение в Египте в конце прошлой недели 75 смертных приговоров.

"Европейский союз напоминает о своем неприятии смертной казни при любых обстоятельствах. Мы последовательно поднимаем этот вопрос перед всеми странами мира, которые все еще применяют смертную казнь, и призываем к ее всеобщей отмене", - говорится в коммюнике официального представителя ЕВС, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Более того, - отмечается в заявлении, - обстоятельства этого массового судебного разбирательства вызывают серьезные сомнения относительно беспристрастности судебного процесса и, в частности, права обвиняемых на справедливый суд".

В документе также выражается надежда на скорое освобождение приговоренного к пяти годам тюрьмы на том же судебном процессе лауреата премии ЮНЕСКО египетского фотожурналиста Махмуда Абу Зейда, известного как Шаукан, в связи с приближающимся истечением его реального пребывания в заключении.

При этом в ЕС указывают на то, что "приговор и условия его освобождения, как представляется, не соответствуют конституции Египта и международным обязательствам страны".

"Уважение гражданских свобод, в том числе свободы выражения мнений и свободы СМИ, является неотъемлемой частью основ демократического общества, и журналисты должны быть свободны в осуществлении своей профессии, не опасаясь преследования или тюремного заключения", - подчеркнул представитель ЕВС.

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Тэги: ЕС, ЕГИПЕТ, ПРИГОВОР, КАЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]