Обстоятельства судебного процесса в Египте, вынесшего 75 смертных приговоров, вызывают сомнения - ЕВС

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) отреагировала на подтверждение в Египте в конце прошлой недели 75 смертных приговоров.

"Европейский союз напоминает о своем неприятии смертной казни при любых обстоятельствах. Мы последовательно поднимаем этот вопрос перед всеми странами мира, которые все еще применяют смертную казнь, и призываем к ее всеобщей отмене", - говорится в коммюнике официального представителя ЕВС, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Более того, - отмечается в заявлении, - обстоятельства этого массового судебного разбирательства вызывают серьезные сомнения относительно беспристрастности судебного процесса и, в частности, права обвиняемых на справедливый суд".

В документе также выражается надежда на скорое освобождение приговоренного к пяти годам тюрьмы на том же судебном процессе лауреата премии ЮНЕСКО египетского фотожурналиста Махмуда Абу Зейда, известного как Шаукан, в связи с приближающимся истечением его реального пребывания в заключении.

При этом в ЕС указывают на то, что "приговор и условия его освобождения, как представляется, не соответствуют конституции Египта и международным обязательствам страны".

"Уважение гражданских свобод, в том числе свободы выражения мнений и свободы СМИ, является неотъемлемой частью основ демократического общества, и журналисты должны быть свободны в осуществлении своей профессии, не опасаясь преследования или тюремного заключения", - подчеркнул представитель ЕВС.