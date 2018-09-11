Директор СНБ Армении отверг заявления о напряженных отношениях между Ереваном и Москвой

Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян во вторник заявил о важности российско-армянских отношений, отверг заявления об их напряжённости.
"Армяно-российские отношения очень важны для нас. В последнее время представители бывших властей распространяли сведения о том, что отношения между странами очень плохие, спекулируют на этой теме. Эти люди пытаются ухудшить отношения между нашими странами, создали миф, который продвигают", - сказал А.Ванецян на пресс-конференции во вторник.
По его словам, после встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным "стало очевидно, что напряженности в отношениях нет".
"Премьер заявил, что нет никаких факторов, которые бы препятствовали армяно-российским отношениям", - сказал А.Ванецян.
Он также заявил, что должность генсека ОДКБ - "очень важная должность".
"Это очень чувствительный вопрос (уголовное дело против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова - ИФ). И вопрос надо согласовать не только с Россией, но и другими странами ОДКБ", - отметил А.Ванецян.
Ранее во вторник в армянских СМИ появились сообщения о публикации в сервисе YouTube записи разговора, в котором директор СНБ Армении А.Ванценян и руководитель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян обсуждают уголовные дела против Р.Кочаряна, бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В аудиозаписи С.Хачатрян рассказывает, что в скором времени Р.Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Ю.Хачатурова.
В ответ директор СНБ предупреждает, что "не надо трогать Хачатурова".
"Он же шеф ОДКБ, не надо его трогать (...) опозоримся (...) Хотя бы подписка о невыезде. Я с русскими с трудом помирился (...) Сейчас опозоримся", - сказал директор СНБ Армении.
"Не закрывать его? Он уже у нас. Ну, поговори с премьером (глава правительства Армении Никол Пашинян - ИФ) тогда, потому что я ему сказал, что будет избрана мера пресечения в виде ареста", - ответил руководитель Специальной следственной службы.
Во время другого телефонного разговора А.Ванецян вновь призвал С.Хачатряна быть осторожным с делом Ю.Хачатурова. "Будь очень внимателен с Хачатуровым, несмотря на то, что он (премьер Армении Н.Пашинян - ИФ) сказал закрыть (арестовать Хачатурова - ИФ). Русские в бешенстве", - сказал А.Ванецян.
Экс-президенту Армении Р.Кочаряну, генсеку ОДКБ Ю.Хачатурову и экс-министру обороны М.Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.
Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.
Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
ОБСЕ проведет 12 сентября мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Эрдоган примет участие в торжествах по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков – дипломат
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Run Group инициирует строительство завода по производству крахмала на западе Азербайджана за 120 млн евро
Европа переживает дефицит картофеля из-за аномальной жары, цены в Великобритании выросли втрое
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за 7 месяцев вырос на 129% - посол в Баку
В Баку в детсаде произошел пожар, дети не пострадали – МЧС Азербайджана
Фонд пропаганды духовных ценностей получит 400 тыс. манатов на улучшение материально-технической религиозных общин в Азербайджане
Доклад Госдепа США по религиозной ситуации в Азербайджане предвзятый и необъективный – Администрация президента
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Премьера рубрики «ПОМОЛЧИМ» в рамках TellMann SHOW
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»