В Баку открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады

11 сентября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие фотовыставки, приуроченной ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады (8 сентября). В ней приняли участие члены Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджане.
Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Александр Каламин выступил на открытии фотовыставки и вручил членам Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджане, памятные подарки.
Участники Бакинского молодежного клуба любителей поэзии Лейла Курбанова и Кямран Кязыми представили литературно-музыкальную композицию «Война. Блокада Ленинграда».
Советник Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Игорь Еронин обсудил с участниками встречи вопросы взаимодействия в рамках культурных мероприятий РИКЦ.
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