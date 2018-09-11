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11.09.2018 17:09

В Баку открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады

11 сентября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие фотовыставки, приуроченной ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады (8 сентября). В ней приняли участие члены Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджане.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Александр Каламин выступил на открытии фотовыставки и вручил членам Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджане, памятные подарки.

Участники Бакинского молодежного клуба любителей поэзии Лейла Курбанова и Кямран Кязыми представили литературно-музыкальную композицию «Война. Блокада Ленинграда».

Советник Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Игорь Еронин обсудил с участниками встречи вопросы взаимодействия в рамках культурных мероприятий РИКЦ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]