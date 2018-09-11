Европа переживает дефицит картофеля из-за аномальной жары, цены в Великобритании выросли втрое

Цены на картофель в Европе резко растут из-за снижения урожая на фоне небывало жаркой погоды. В Великобритании картофель в августе подорожал втрое по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Средняя оптовая цена свежего картофеля в Великобритании в августе поднялась до 300 фунтов стерлингов ($390) за тонну - третий по величине результат за все время наблюдений, с 50-х годов прошлого века, свидетельствуют данные британского Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства.
На торгах в Лейпциге (Германия) котировки фьючерсов на картофель для общепита и пищевой промышленности выросли вдвое в этом году, наиболее активный контракт, с поставкой в апреле 2019 года поднялся во вторник до 31,5 евро за 100 кг против менее чем 15 евро за 100 кг в сентябре прошлого года.
Как пишет агентство Bloomberg, под угрозой оказалось одно из самых любимых блюд британского фастфуда - жареная рыба с картофелем фри.
Заведения общественного питания, предлагающие британцам рыбу с картошкой, уже были вынуждены повысить цены почти на 20% по сравнению с июнем. И Эндрю Крук, возглавляющий британскую федерацию таких закусочных (Federation of Fish Friers), опасается дальнейшего роста цен. Объем отрасли оценивается в 1,5 млрд фунтов в год.
"В этом году мы столкнулись с настоящим бедствием. Я никогда не видел, чтобы в это время года картофель стоил так дорого", - заявил он.
В Европе находятся восемь из топ-10 стран мира по объемам потребления картофеля на душу населения, и конкуренция на фоне дефицита, как ожидается, существенно усилится.
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