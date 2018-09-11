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Регион 11.09.2018 17:33

Следствие в Ереване направило запрос в Москву о получении гражданства РФ экс-главой Минобороны Армении Арутюняном

Специальная следственная служба Армении направила запрос в Москву с целью проверить обстоятельства получения бывшего главы военного ведомства страны Микаелом Арутюняном российского гражданства.

"Мы отправили запрос, но пока не получили ответа. Вопрос в другом - как гражданин России мог занимать должность начальник Главного штаба ВС и министра обороны Армении. Мы и не предполагали, поэтому не проверили подобную возможность", - сказал С.Хачатрян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, "определенные люди должны понести ответственность за это, в частности, президенты, которые назначали российского гражданина на высокие должности".

М.Арутюнян обвиняются по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, когда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

16 августа С.Хачатрян назвал слухами заявления о том, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, также являющийся фигурантом "дела 1 марта" и М.Арутюнян не имеют российского гражданства.

"Разговоры об их российском гражданстве - это слухи. Мы сделали запросы. По имеющимся данным, это просто слухи", - заявил С.Хачатрян в четверг после заседания правительства Армении.

В минувшую пятницу в полиции Армении "Интерфаксу" заявили, что получили уведомление о снятии с розыска на территории РФ экс-министра обороны М.Арутюняна.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что объявленный в межгосударственный розыск по СНГ экс-министр обороны Армении генерал-лейтенант М.Арутюнян снят с розыска на территории РФ.

"После изучения материалов в отношении Арутюняна, обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, принято решение об отмене его розыска на территории РФ", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил также, что запрос об аресте и выдаче экс-министра обороны поступил в Москву некоторое время назад не от Генпрокуратуры Армении, а по линии межгосударственного розыска. В поступившем ордере на арест указан даже домашний адрес обвиняемого в российской столице.

Ранее другой источник "Интерфакса" сообщил, что в экстрадиции М.Арутюняна отказано, поскольку с 2002 года он имеет российский паспорт.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ЭКС/МИНИСТР, СЛЕДСТВИЕ


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