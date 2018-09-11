Отодвигать пенсионную реформу дальше было невозможно - Медведев

Отодвигать пенсионную реформу было бы нечестно, на такое предложение могла быть способна только зрелая политическая сила, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Партия исходила из того, что менять параметры пенсионной системы необходимо, чтобы это трудное решение все-таки состоялось. Отодвигать его с нашей стороны, имею в виду ответственность перед будущими поколениями, было бы просто не честно", - сказал Д.Медведев, участвуя в обсуждении предложений Единой России ко второму чтению законопроекта по совершенствованию пенсионной реформы.
Он отметил, что внесённый законопроект вызвал самые горячие дискуссии в обществе, активное, жесткое обсуждение.
По его словам, было важно услышать мнение людей.
"Все мы понимаем, насколько непросто было и будет говорить на эту тему. Особенно сложно было в период предвыборной компании, которая только что завершилась. На это способна только зрелая политическая сила", - сказал Д.Медведев.
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