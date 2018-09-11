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СНГ 11.09.2018 20:03

Отодвигать пенсионную реформу дальше было невозможно - Медведев

Отодвигать пенсионную реформу было бы нечестно, на такое предложение могла быть способна только зрелая политическая сила, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Партия исходила из того, что менять параметры пенсионной системы необходимо, чтобы это трудное решение все-таки состоялось. Отодвигать его с нашей стороны, имею в виду ответственность перед будущими поколениями, было бы просто не честно", - сказал Д.Медведев, участвуя в обсуждении предложений Единой России ко второму чтению законопроекта по совершенствованию пенсионной реформы.

Он отметил, что внесённый законопроект вызвал самые горячие дискуссии в обществе, активное, жесткое обсуждение.

По его словам, было важно услышать мнение людей.

"Все мы понимаем, насколько непросто было и будет говорить на эту тему. Особенно сложно было в период предвыборной компании, которая только что завершилась. На это способна только зрелая политическая сила", - сказал Д.Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕНСИИ, РЕФОРМА, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]