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Религия 11.09.2018 17:34

Доклад Госдепа США по религиозной ситуации в Азербайджане предвзятый и необъективный – Администрация президента

Заведующий отделом администрации президента Азербайджана по вопросам религии, мультикультурализма и межнациональных отношений Этибар Наджафов считает критику религиозной ситуации в Азербайджане, отмеченную в докладе Госдепа США, предвзятой и необъективной.

«Эта критика предвзята и необъективна, она не отражает реальности. Сказано (в докладе – ИФ), что закрываются мечети, (…) все религии равны перед законом, и там указано, что если тайная религия проповедует ненависть, содержит призыв к свержению государственной власти, проповедует нетерпимость любого рода, то они наказываются по закону», - сказал Э.Наджафов в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что в Азербайджане имеются определенные организации, в основном мусульманские, которые финансируются из других стран. По словам Э.Наджафова, это "те страны, которые не согласны или ревностно относятся к достижениям Азербайджана в общественно-политической, социально-экономической жизни", в том числе вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений и пытаются различными способами расшатать ситуацию.

«Речь идет о тех центрах, которые находятся в некоторых государствах Ближнего Востока. Эти центры исповедуют ту же самую идеологию, которая исповедует ИГИЛ, и различного рода ваххабитские организации. Их действия противоправны, они не соблюдают Конституцию. В любом государстве, если какая-то организация не соблюдает закон, она должна отвечать за свои противоправные действия», - отметил он.

Э.Наджафов добавил, что для предотвращения «негативных явлений, как участие граждан в составе террористических организаций», проводится определенная политика, которая не нравится некоторым странам.

Представитель администрации президента подчеркнул, что официальный Баку имеет прекрасные отношения с соседними государствами за исключением Армении, которая оккупировала 20% территорий Азербайджана.

«Мы, прежде всего, руководствуемся национальными интересами. Если, какая-та религиозная организация пытается в какой-то степени оказать деструктивное воздействие на внутриполитическую ситуацию в Азербайджане, руководство страны прибегает к законным мерам в ее отношении», - подчеркнул Э.Наджафов.

"С властями Турции и Ирана у нас прекрасные отношения", - добавил он.

Он также отметил, что все азербайджанские граждане, завербованные для участия в военизированных организациях за рубежом, при возвращении в Азербайджан привлекаются к уголовной ответственности.

«Жители Азербайджана, которые уезжали по вербовке в Сирию или другие террористические организации, например, ИГИЛ, возвращаются, и они привлекаются к уголовной ответственности за участие в этих запрещенных организациях. За то, что они нарушили закон, ведь мы исходим из верховенства закона, закон для всех. Такие люди не только со стороны государства критикуются, но и со стороны всего азербайджанского общества», - сказал Э.Наджафов.

Ф.Исазаде

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Тэги: РЕЛИГИЯ, США, ДОКЛАД


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